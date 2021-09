KOMENTÁŘ: Závěr začátku afghánského jedovatého konce - Thomas Kulidakis

Válka se zrodila ve jménu boje proti terorismu, zabránění využívání Afghánistánu coby zázemí mezinárodních teroristů, hlavně z řad Al-Káidy. S úmyslem vyrvání středoasijské země z rukou fanatiků odstřelujících kulturní památky staré staletí, veřejně kamenujících a nejen ženy utlačujících. Pod vlajkou solidárního sepjetí euroatlantické vazby, která nasadila bombardéry a moderní armádní postupy proti mudžahedínům, které předtím Západ vycvičil a vyzbrojil proti Sovětům. Po dvaceti letech se dění v kruhu vrací na začátek, momentálně se vrací Al-Káida, nově působí Islámský stát, a to je teprve začátek.

Smutné je, že vše mohlo dopadnout dobře, kdyby nebylo fanatismu i na druhé straně. Na začátku se dostal Tálibán pod takový tlak, že chtěl v roce 2001 jednat o příměří, v němž by se jeho bojovníci vrátili k civilnímu životu. Tehdejší ministr obrany USA Rumsfeld nabídku faktické kapitulace odmítl, chtěl práci dokončit, náměstek ministerstva zahraničí USA snahu o vysvětlení situace v Afghánistánu v podání šéfa pákistánských zpravodajců přerušil slovy: „Ne, historie začíná dnes“.

Svým způsobem je to pravda, protože my, lidé sledující fiasko dvacet let poté víme, že se daná historie napsaná za dvacet let v Afghánistánu zlatým písmem do historických kronik nezapisuje. Kritikou chvatného ústupu překypují média na celém světě, euroatlantická nevyjímaje, přičemž prim hrají samozřejmě média ve Spojených státech amerických. V podstatě ani maximální fanoušci angažmá USA nemohou použít eufemismy typu „nevýhra“ místo slova „prohra“, „postup do předem připravených týlových pozic“ místo slova „útěk“.

Zanechání výzbroje za miliardy dolarů, z nichž se Tálibán raduje, se snaží optimisté ruku v ruce se stoupenci konspiračních teorií vidících i za roh vydávat za promyšlený plán. Vyzbrojit Tálibán lépe než řadu okolních států je prý důmyslný plán, jak zatopit Rusku, Číně, apod. Když pomineme fakt, že Moskva i Peking mají jaderné zbraně, je zřejmé, že do otevřeného boje se s nimi pustit by bylo pošetilé více, než by si Tálibán mohl dovolit. Fakt prostě je, že vše bylo až moc rychlé. Kdo naopak získává navrch, jsou Rusko i Čína, protože Tálibán záštitu potřebuje, stejně jako na významu získává Turecko a pozice si drží Pákistán. Co se oné výzbroje týká, je zřejmé, že je na těch, kdo jí disponují, proti komu ji použijí. Nepřítel dneška může být přítel zítřka a naopak.

Největší škoda ovšem byla spáchaná v rámci euroatlantické vazby. Byli tací, kteří věřili, že hůř než s Trumpem být nemůže. Ha, ono ale může! Trump měl sice – eufemisticky řečeno - nemoudré a nemilé řeči, ale v praktické rovině spojenectví fungovalo. Šok evropských spojenců, na jejichž momentální námitky teď nikdo nebral ve Washingtonu ohled, o čemž by mohl krásně vyprávět britský premiér Johnson, se může projevit buďto strčením hlavy do písku, poníženým doprošováním o pozornost nebo v ideálním případě budováním vlastních obranných kapacit účinných natolik, že si pak Evropa bude moci vybírat podle užitečnosti pro ni samotnou.