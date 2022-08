KOMENTÁŘ: Výročí srpnové invaze nabylo na významu – Alex Švamberk

Novotnému pomáhat nemínil, boj o moc mezi stranickými frakcemi ho nezajímal do té doby, než si uvědomil, že pražské jaro zachází moc daleko. Ne snad, že by někdo plánoval demontáž socialismu, většina obyvatel se neplánovala vrhnout do náruče Západu. Chtěla dál socialismus, jen s lidskou tváří. I to stačilo.

Kreml hned mluvil o kontrarevoluci a hrozbě ze Západu, ale ve skutečnosti se hlavně bál, že by se Československo vymanilo z jeho kontroly a mohlo by se vydat třeba jugoslávskou cestou. Nešlo mu o ideje, ale o nadvládu. Bylo mu jedno, jak moc bude Československo komunistické, hlavně aby bylo poslušným vazalem.

Hlavně by nám však na rozdíl od Ukrajiny nikdo nepřišel na pomoc, do republiky by neproudily ze všech stran moderní zbraně. Západ by nezasáhl, uvědomoval si, že v rozděleném světě by jakákoli vojenská akce mohla změnit studenou válku v horkou jadernou a za to nějaké Československo nestálo.