KOMENTÁŘ: Vyhořelý prezident - Jiří Pehe

Prezident Miloš Zeman navštívil Poslaneckou sněmovnu, aby podpořil vládní návrh rozpočtu. Po čtyřdenním „rekondičním pobytu“ v nemocnici přítomné novináře ujistil, že je až na bolavé nohy zdravý a nehodlá navzdory spekulacím rezignovat. Jenže jeho vystoupení jen znovu podtrhlo, že odchod z funkce by i pro něj samotného byl tím nejlepším, co by mohl udělat.