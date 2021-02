KOMENTÁŘ: Vláda socialistického centralismu – Alexander Tomský

Samozřejmě to neví nikdo, mediální zprávy a komentáře jsou jen chaotickým a spekulativním obrazem společenského a politického rozkladu, který už nejméně od úvěrové krize (2008), čili dávno před prezidentem Trumpem, jenž se stal nehodným mluvčím velké části umlčené společnosti, sužuje Spojené státy.

Už první kroky v podobě tzv. exekutivních příkazů a výroků osobně sympatického prezidenta Joea Bidena nesvědčí o ničem dobrém a naznačují výraznou ideologizaci politiky nové vlády. Americká Demokratická strana je přesvědčena o své historické misi přetvořit tradiční multietnický stát společného národa na multirasovou identitární společnost, proto také Biden okamžitě zrušil zákaz vstupu osob z rozvrácených zemí (Irán, Libye, Sýrie, Jemen, Somálsko, Severní Korea, Čad a Venezuela), zastavil dokončení Trumpova plotu na jižní hranici, zrušil finanční sankce městským samosprávám, které tolerují ilegální přistěhovalce, a hodlá jejich pobyt zlegalizovat. Už nyní se zvedá vlna migrantů, podle odhadů 7000 až 8000 Hondurasanů proniklo do Guatemaly a zápasí tam s policií.

V poslední době přitvrzuje cenzura za nesouhlas nebo nekorektní výrok a znamená často ztrátu zaměstnání. Začíná hon na Trumpovy hlasité příznivce. Je téměř nepochopitelné, že jsou to hlavně novináři hlavního proudu, kteří by nejraději zbytková pravicová média rovnou zakázali (Fox News, The Wall Street Journal).