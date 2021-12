KOMENTÁŘ: Velmi horké křeslo v Černínském paláci – Matěj Široký

Velmi mnoho bylo napsáno o kvalifikaci nového ministra zahraniční, o jeho schůzce s prezidentem. Ještě víc se psalo o tom, zda bude aktivován dotyčný článek ústavy, pokud prezident Zeman odmítne dotyčného ministra jmenovat. A nakonec se spekulovalo o tom, co musel premiér Fiala nabídnout prezidentu Zemanovi za ústupek, aby jmenoval celou vládu bez výjimek. Co se však vytratilo úplně, je otázka naší směřování zahraniční politiky a to, zda vůbec existuje nějaká koncepce zahraniční politiky.