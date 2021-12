KOMENTÁŘ: Ve jménu tolerance – Alexander Tomský

Vatikán právě vydal přepis z rozhovorů papeže s novináři v letadle na cestě z Řecka. A ostrými slovy František opravdu nešetřil: „Není to poprvé, pokoušely se o to diktatury, Napoleon, nacisté, komunisté,… je to absurdní anachronismus.”… „EU je nezbytná, ale neměla by zapomínat na ideál zakladatelů a nezavádět ideologickou kolonizaci, ta by vedla k jejímu rozpadu, měla by respektovat svébytnost každé země a neusilovat o uniformitu. Myslím, že to není její záměr, někdy zřejmě neví, co dělá.”… „Demokracie slábne, na jedné straně populismus, kdy říkáme národ, ale myslíme tím my, a ne ti druzí, a na druhé straně se národní hodnoty obětují, rozmělňují a řeknu to ošklivě – k impériu, nadnárodní vládě. Je to nebezpečný sen o budoucnosti, o mezinárodní vládě, která zavádí rovnost, stejná ekonomická i politická pravidla. Ta pak ale diktuje i kulturní a společenské chování. A to je konec svobody.”