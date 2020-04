KOMENTÁŘ: Uvolnit, nebo jen rozvolnit? - Alexander Tomský

V Evropě vypukla panika a s výjimkou Švédska i mediální hysterie, která už konečně po kulminaci počtu úmrtí a klesající statistice opadává. Zaznívají kritické hlasy i z lékařské obce, že je už zapotřebí plošnou karanténu rychle ukončit, každý den je pozdě, na nouzový stav umírají neléčení pacienti a nediagnostikované choroby si vynutí mnohonásobně vyšší počet obětí než těch pár set zemřelých s virem. A není fér vyčítat ekonomům, jako by lidský život poměřovali penězi. Takto volba nestojí, finance bohužel rozhodují. Hospodářská krize už nastává a znamená méně prostředků na zdravotnictví i předčasnou úmrtnost způsobenou bídou a rozvratem rodin.

Při rozhodování o prodloužení nouzového stavu a míře restrikcí, by se měli poslanci zamyslet nad obrazem, jaký poskytuje statistika, a uvážlivě posoudit riziko i škody. V porovnání s nejpostiženějšími státy v Evropě v pořadí - Belgie, Španělsko, Itálie, Francie, Británie podle počtu úmrtí na milion obyvatel (každé jiné srovnání kulhá) je na tom Česko 15x - 25x lépe. I s Německem a Rakouskem máme 3x méně mrtvých na počet obyvatel. Vláda si přisvojuje zásluhu, že reagovala razantněji a o několik dní dříve než oněch pět nejpostiženějších zemí, nemluvě o deseti před opožděnou Británií. Na takové vysvětlení je ovšem statistický rozdíl příliš veliký. A naši sousedé na východ i na jih s výjimkou Rumunska a Maďarska mají výsledky ještě téměř o polovinu lepší. Poláci evidují 11 obětí na milion proti českým 20, a to neměli do minulého týdne ani povinné roušky.