KOMENTÁŘ: Uvolnění – Josef Koukal

Věci si zatím stojí tak, že epidemie je, zdá se, pod kontrolou. Velikonoce, ať už se někteří chovali uvolněněji, než ukládají vládní nařízení, katastrofu nepřinesly a odhad deseti tisíc nakažených do konce dubna zní o poznání lépe, než když se v březnu mluvilo o patnácti tisících. Jak jsme na tom doopravdy, se dozvíme příští týden po zahájení plošných testů. Důležité je, že nemocnice první vlnu zvládly kapacitně a mají v zásobě dostatek akutních lůžek.

Nejmladší školáci se při dodržení hygienických a organizačních pravidel budou moci vrátit do lavic 25. května, od druhého stupně se počítá s pokračováním distanční výuky. Letní tábory neodpadnou zcela, přesunou se do druhé poloviny prázdnin.

A především na světě je konečně plán postupného uvolňování ekonomiky. Má pět stupňů rozvržených od 20. dubna do 8. června, kdy by se chod hospodářství měl vrátit do normálu, respektive stavu, kterému budeme po tomto datu ještě hodně dlouho normál říkat.