KOMENTÁŘ: Útok v Nice: cena za naši zbabělost – Matěj Široký

Po každém obdobném útoku nastává stejná reakce - rozhořčení. Říkáme si: „Toto není možné“ a „Kdy se to konečně zastaví?“ Kdy pohár trpělivosti přeteče a konečně se něco stane? A zároveň každý další útok posune hranice brutality a krutosti ještě dál. Tam, kam jsme si to ani nepředstavovali. Jak se vůbec provinili tři nevinní lidé vedoucí spořádaný život, že jsou bez jakéhokoliv důvodu popraveni?

Trochu si zavzpomínejme. 7. ledna 2015 byl útok na redakci Charlie Hebdo považován za totální porušení všech zákonů a mravů. 11. ledna 2015 se celá Francie semkla kolem obětí. Zdálo se, jako by si na chvíli celá společnost uvědomila, co se s Francií a vlastně s celou západní Evropou děje. Ale prakticky a politicky se nic nezměnilo. Kdokoliv vyjádřil pochybnosti nad současným modelem integrace, globalismu a otevřené společnosti, byl ostrakizován a onálepkován jako pravicový extremista. Avšak bez toho, aby bylo jasné, co toto označení znamená a jak širokou skupinu to vlastně reprezentuje.

Tento seznam útoků by mohl být velmi dlouhý. Navíc by mohl být prodloužený

o akce, kterým se francouzské policii a tajným službám podařilo zabránit. Reakce francouzského veřejného mínění byla pořád stejná. To není možné… Kam jsme se to dostali? To se nesmí vícekrát opakovat. Co však s tím uděláme?