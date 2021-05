KOMENTÁŘ: Únos letadla nelze nechat nepotrestán – Alex Švamberk

Bělorusko se sice snažilo mlžit, že boeing vyslal nouzový signál, ale to se nepotvrdilo. Přerušit let a nouzově přistát nařídili pilotům běloruští kontroloři. A aby náhodou nenapadlo piloty neuposlechnout a pokračovat v letu, protože k hranicím to bylo už jen pár minut, tak vzlétla stíhačka MiG-29. Možná, že nepadla výhrůžka o sestřelení, jak tvrdí představitel běloruské opozice Pavel Latuška, i tak jde o únos a vzdušné pirátství.

Každému je jasné, že jde o státem podporované pirátství a státní terorismus. A není potřeba příliš pátrat, kdo za ním stál, protože v diktaturách o všem podstatném rozhoduje vždy diktátor.

Vzhledem k tomu, o jak nebezpečný šlo čin, kdy bylo ohroženo 171 lidí na palubě, měla by být odpověď rázná a rychlá. Ukazuje se, že přes Bělorusko není bezpečné létat. Proto by měly být lety odkloněny na jiné trasy mimo Bělorusko, jak to doporučil už v neděli Evropský úřad pro leteckou bezpečnost EASA bez ohledu, že to bude znamenat vyšší spotřebu paliva. Lotyšské aerolinky Air Baltic to už u letů z Oděsy a Tbilisi do Rigy udělaly. Zvažuje to i Raynair.

A pocítit by to měl i Minsk. Pozastavené by měly být lety běloruských aerolinek Belavia do evropských destinací. Má spoje do Vídně, Bruselu, Paříže, Nice, Amsterdamu, Berlína, Mnichova a Frankfurtu i Helsinek, Stockholmu, Tallinnu a také Varšavy, Budapešti a Prahy.

Zasáhnout by měly Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO a Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA, která už odsoudila jakékoli vměšování do civilního leteckého provozu a požadování přistání dopravních letadel. Belavia je jeho členem.

Přijít by měly i diplomatické kroky v podobě předvolání běloruských velvyslanců, jako se to už stalo v Praze, a povolání vlastních velvyslanců ke konzultacím, protože si vrabci na Twitteru už pípají, že v letadle byli agenti běloruské KGB, kteří Prataseviče sledovali už při odbavování na římském letišti. Podobné aktivity běloruské ani žádné jiné tajné služby nelze akceptovat v žádné zemi EU. A Bělorusko musí pocítit sankce hned, a ne až na svatého Dyndy.

Evropská unie ráda vyjadřuje solidaritu, ale často se stává, že skutek utek. Samozřejmě že nemůže donutit běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka k demisi nebo k opakování loňských sporných prezidentských voleb. Ale podpora běloruských disidentů musí být větší a po slovech musejí následovat činy. Bělorusko by mělo nejen propustit Prataseviče a další zadrženou cestující Sofii Sapegovou, ale i další zadržované odpůrce režimu.