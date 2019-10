KOMENTÁŘ: Turecký tah posláním migrantů do Evropy - Thomas Kulidakis

Vše výše zmíněné je zabalené do hávu bohumilého záměru přesunout do severní Sýrie část syrských uprchlíků, kteří jsou v Turecku. S tímto záměrem zatím Turci přemístili sto tisíc běženců z Istanbulu k jižní hranici se Sýrií. Výsledek je, že se dotyční snaží dostat do Evropy, protože zpátky do Sýrie nechtějí. V Turecku roky pracovali, aby si vydělali na platbu pašerákům lidí. Každý den tak do Řecka a tím i do unie připlouvá kolem pěti stovek nelegálních migrantů.