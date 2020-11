KOMENTÁŘ: Trumpovo odcházení, odzbrojovací smlouvy a stahování vojáků na poslední chvíli – Thomas Kulidakis

Trump ale i přesto vydal pokyn k postupnému předávání moci soupeři Bidenovi. S dovětkem „v zájmu naší země“. To si mohou různí úředníci vyložit jakkoliv, ale je důležité, že alespoň základní prvek demokracie - předání moci po prohraných volbách - s určitými zádrhely funguje. Trumpa k tomu očividně spíše než volební výsledky, podle nichž prohrává o miliony voličů, přinutila rebelie v Republikánské straně.

Její politici se svého prezidenta, byť se jim do hájemství původně sám vnutil, rádi nevzdávají. Sice některé jeho kroky v minulosti přijímali se skřípěním zubů, manšaft Demokratické strany se ale očividně chystá na Obamovu administrativu v bleděmodrém. Řada stejných lidí, jen na jiných pozicích a v jiném čase. Odcházející prezident jim ale chystá jednu výzvu za druhou.

V první řadě oznámil, že hodlá ještě do konce volebního období stahovat vojáky z Iráku a Afghánistánu. V obou zemích je situace mírně řečeno nestabilní. K útokům nepřátel dochází neustále. Trump ale pokračuje ve slibu, že dostane hochy domů. Pořád je prezident, takže na to má plné právo. Pokud se situace po stažení zhorší, potýkat se s tím bude muset nová vláda. Opětovné vyslání vojáků by tak bylo první protivenství pro novou vládu.