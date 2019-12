KOMENTÁŘ: Tři tisíce – Josef Koukal

Úterní pochod přinesl některé změny. Na pódiu s proslovy vystoupili zástupci středopravé opozice, čímž se „chvilkaři” konečně přihlásili k politické orientaci, kterou reprezentují. Oni už to sice všichni věděli, i tak je ale fajn přiznat barvu. Také by se mohli začít podobat svému premiérovi, který tvrdil, že není politik, ještě když seděl ve vládě.

S převratnou novinkou vystoupil starosta Prahy 7 Jan Čižinský, jehož hnutí Praha Sobě loni vyhrálo volby v tomto obvodu úctyhodnými pětapadesáti procenty. Podařilo se to přesvědčováním občanů v ulicích. Nejdřív prý stáli s peticí dva, pak se přidalo třicet, později tři sta dobrovolníků, kteří nakonec oslovili statisíce lidí. Aby změnil celou zem, potřeboval by jich prý tři tisíce.

Potíž je, řekl bych, v tom, co se bude onou geometrickou řadou šířit. Lenin v carském Rusku popularizoval bolševickou revoluci, a to na většině území teprve poté, co ji v Petrohradě provedl a vyhrál občanskou válku. Mužici se dozvěděli v podstatě jen to, kdo bude jejich okovy nadále spravovat.