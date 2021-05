KOMENTÁŘ: Tradice - Josef Koukal

Řada dívek, které se navzájem neznají, označila dosluhujícího poslance Dominika Feriho za sexuálního násilníka. Kdyby polovina z toho, co vypověděly do médií, byla pravda, šlo by o jednání, za jaké se pachatelé běžně umisťují do vazby. Ale my jim u toho nesvítili.