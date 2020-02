KOMENTÁŘ: Tlusté zdi - Josef Koukal

Na pozvání ministerstva spravedlnosti jsme například se skupinou novinářů jeli slavnostně otvírat ženský arest nedaleko Prahy. U vchodu nám oznámili, že máme odevzdat veškerou techniku. My na to, že jsme si přijeli vyfotit Jiřího Pospíšila za mřížemi, což je u každého ministra legrace, a když nám zabaví aparáty, tak můžeme jet rovnou domů.

Po delším vyjednávání nám povolili foťáky, ale zakázali kamery. Ty už má dnes každý digitál, takže se celkem nic nedělo. Pak došlo na počítače a mobily, jedno nám povolili, druhé zakázali, nevím už, co uznali za legální. Ostatně i tato zařízení bývají softwarově propojená, pročež šlo opět o víceméně formální, ale přísně vyžadovaný krok. Něco zkrátka muselo být zakázáno, abychom pochopili, že nejsme ve školní družině, a přes to nejel vlak.

Ale i obyčejný dotaz Ivanu Jonákovi, co bude dělat na svobodě, když jsem si spočítal, že už to bude osmnáct let, co od něj osiřelo pražské podsvětí, šel přes dvě instance, vše zdlouhavě papírovou poštou, nic elektronicky. Za to jsem pak od něj několik měsíců dostával stohy dopisů i s obrázky, jakou měl radost.