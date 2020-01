KOMENTÁŘ: Superministerská show pokračuje bez potlesku - Jiří Pehe

Zeman je ovšem jiný kalibr, a Babiš ho obvykle poslouchá jako dobře vycvičená čivava. Takže když se pan prezident přísně zeptá, jak to vlastně Babiš myslí, když tvrdí, že Havlíček bude superministr až do voleb, můžeme se dočkat jiné odpovědi než té, kterou poskytl Babiš při sněmovních interpelacích už po návštěvě Filipa u prezidenta předsedovi ODS Petru Fialovi: „Já si myslím, že určitě nebudu obsazovat ministerstvo dopravy jiným ministrem. Je to definitivní rozhodnutí, moje, je to moje kompetence. A já s tím Havlíčkovi budu pomáhat.”