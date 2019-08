KOMENTÁŘ: Studená obchodní válka - Matěj Široký

Což potvrdil minulý týden na burze. V srpnu ještě dobíhá výsledková sezona, a investoři tak mají možnost vidět, jak na tom skutečně společnosti jsou. Jenomže výsledková sezona byla přerušena právě Trumpem, napřed tím, že dokázal snížit úrokové sazby, a následně pak tím, že od prvního září zavede další cla na čínské zboží dovážené do USA. Trump a jeho tweety tak překonávají klasický tržní kapitalismus. To jen další známka toho, že žijeme ve světě vzdáleném skutečnému stavu věcí. Nikdo totiž neví, zda Trump do prvního září ještě několikrát své rozhodnutí nezmění. Svět možného je dnes silnější než svět skutečného. Navíc svět finanční dnes postrádá jakoukoliv racionalitu a to je důvod, proč dnes existuje tak velké množství komentátorů předpovídajících velkou krizi. Ta zatím nepřichází z jednoho prostého důvodu: nevyplatí se rozhodovat rozumně ve světě, který je iracionální. Ale vraťme se k obchodní válce.