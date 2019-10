KOMENTÁŘ: Se vzpomínkami na údajné, desítky let staré, sexuální obtěžování se roztrhl pytel - Patrik Nacher

A kdo že je čerstvým úlovkem aktuálního aktivistického šílenství? Tentokrát v síti několika desítek let zapomenutých vzpomínek uvízl světoznámý španělský operní zpěvák Plácido Domingo. Ten prý měl před třiceti lety obtěžovat asi dvě desítky žen. Před třiceti lety, chápete? Pamatujete si, co jste dělali v roce sametové revoluce a do jakého detailu? Mnozí, kteří četli tuto zprávu, si jistě kladli otázku, která mi okamžitě vytanula na mysl – proč se ženy ozvaly až nyní, proč i po takové době tak učinily anonymně a proč všechny najednou?

Když jsem před rokem a půl vydal svou druhou knihu s názvem „Šílenosti doby korektní aneb konec MeToo (mýtů)“, netušil jsem, kam až může tato kampaň, jejíž pojmenování jsem vložil do názvu knihy, dojít. Myslel jsem, že půjde o určitý módní výkřik, o jednorázovou aktivitu, která postupně vyšumí úměrně rychle své absurditě.

Opravdu mě nenapadlo, jaké množství žen (ale i mužů) se najde, které si po desítkách let „vzpomenou“, že byly sexuálně obtěžovány významnými lidmi (v tom je asi ona podstata) a zároveň, a v tom je ta absurdita a bizarnost, že jim bude někdo naslouchat a bude se těmito obviněními seriózně zabývat. Co naslouchat a zabývat, ale dokonce že na základě těchto prohlášení bude údajný zvrhlík vláčen médii a bez soudu lynčován, obrazně řečeno.

Pro názornost, v jakém právním prostředí se dnes pohybujeme, se podívejme, jak dlouho trvá promlčecí lhůta, která funguje v souladu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt (práva patří bdělým). Prostě vynutitelnost práv, aby měla smysl, se logicky časově omezuje. Ta se pohybuje od šesti měsíců, přes nejčastější dobu tří let, až po desetiletou promlčecí lhůtu. Například vražda je u nás promlčena mezi patnácti až dvaceti roky, v Německu po třiceti letech. Naproti tomu neprokázané obvinění ze sexuálního obtěžování je zřejmě nepromlčitelné a věčné.

Soud se ovšem stává v těchto případech zbytečným nikoliv proto, jak by leckdo očekával, že došlo už dávno k promlčení údajných událostí, nýbrž proto, že „viník“ je potrestán rovnou, bez možnosti se bránit a obhájit. Má stigma, kterého se už nezbaví. Jako by se nám vracel středověk a upalování čarodějnic, byť kultivovanější formou prostřednictvím politické pseudokorektnosti.

U zmiňovaného Plácida Dominga se tak stalo tím, že po těžko uvěřitelných padesáti jedna letech souhlasil s ukončením spolupráce s newyorskou Metropolitní operou, a to ve svých 78 letech. Souhlasil proto, aby prý jeho přítomnost nerozptylovala od práce jeho kolegy, vzhledem ke kauze údajných obvinění. V srpnu letošního roku vůči Domingovi vzneslo obvinění devět žen a začátkem září dalších jedenáct. Snad bych i pochopil, že z celkového počtu pouhé dvě ženy veřejně uvedly své jméno, ale proč si toto své tajemství nechávaly tři desítky let jen pro sebe, mi je opravdu záhadou.

Nebyl a není bohužel jediný. Vzpomeňme si například na Kevina Spaceyho, který nedávno navštívil Prahu. Na konci roku 2017 byl tento výrazný herec vymazán z filmu „Všechny prachy světa“. A když píšu vymazán, tak opravdu zmizel ze všeho, z traileru, veškerých marketingových a reklamních materiálů tohoto snímku. Proč? Kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování, ke kterému mělo dojít před několika desítkami let. A zase bez soudu. Za to by se nemuseli stydět ani komunisté z doby, kdy k údajným činům mělo v takových případech dojít.

Patrik Nacher Absolvent vysoké školy Bankovní institut (2006). V letech 1996-2004 mediálně pracoval pro ODS a Unii svobody. Od roku 2005 se angažuje pro Národní radu osob se zdravotním postižením. Provozuje web s tématem bank, poplatků a finanční gramotností. Autor knihy Konec finančních negramotů v Čechách (2015). Byl předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání pražského zastupitelstva za Hnutí ANO. Za hnutí byl na podzim 2017 zvolen poslancem do Sněmovny.