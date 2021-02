KOMENTÁŘ: Radovánky v časech pandemie – Jiří Pehe

Nemalá část našeho národa jako by si prostě nechtěla některé oblíbené radovánky odepřít, ani když jde jim i těm, s nimiž přijdou do styku, o život. Když pominula první vlna epidemie, stala se tudíž zásadním politickým tématem otázka, zda budou moci Češi vyjet na svoji oblíbenou dovolenou do Chorvatska.