KOMENTÁŘ: Putinovi jeho plány nevycházejí – Alex Švamberk

To se jako velký úspěch nedá prezentovat, i když by se podařilo zajistit pozemní spojení na Krym. Cena je příliš vysoká. Na Rusko dopadají sankce, sortiment zboží se zmenšuje a opatrné výhrady ke speciální vojenské operaci dává najevo stále více oligarchů, kteří mají zablokované své majetky, a hlavně nemohou kvůli sankcím vydělávat.

Žádný další úspěch na obzoru není, i když ruský generálmajor Rustam Minněkajev odhalil plány na dobytí celého černomořského pobřeží Ukrajiny, aby vznikl most až do separatisty ovládaného Podněstří. S každým dnem bude těžší ofenzivu zahájit, protože na Ukrajinu proudí stále více zbraní. Už dávno nejde jen o ruční protitankové a protiletadlové rakety nebo munici, ale i o těžkou techniku, a to nejen sovětskou ze skladů bývalých sovětských satelitů, ale i modernější západní.

Hlavně se mu však nepodařilo zajistit větší bezpečnost Ruska. Místo toho, aby rozšiřování NATO zastavil, protože plán zatlačit je zpět patřil vždy do říše snů, Aliance nyní posiluje své východní křídlo a vstup do ní vážně zvažují dosud neutrální Finsko a Švédsko.

Před Putinem leží samé špatné volby. Ukončit válku a vrátit se ke statu quo ante by bylo nejrozumnější – možná by se mu podařilo si alespoň na čas uchovat nejen Krym, ale prosadit i jistou autonomii lidových republik na Donbasu. To by však těžko mohl doma prezentovat jako vítězství a prohra se v Rusku neodpouští. Bude proto válčit dál, aby udržel těžce vybojované pozemní spojení s Krymem, což nebude lehké, protože Ukrajinci získali sebedůvěru a pokusí se dobývat své území zpět.