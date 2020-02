KOMENTÁŘ: Protest – Josef Koukal

Tohle, už na první pohled bláhové, chování možná spadá do ranku občanského protestu a je pravda, že jinde se demonstruje mnohem tvrději. V našich podmínkách a v kontextu události, na niž odpůrci reagovali -totiž demokratickou volbu nového ochránce práv - jde o formu, slušně řečeno, nešikovnou.

Jednak je kontraproduktivní, protože samotnému Křečkovi popularitu u veřejnosti zvýší, nikoli naopak. A pak také nelze veřejnost obsahově zaujmout zjevně manipulativními větami, jaké aktivisté pronášeli. Že prezident neměl právo Křečka do úřadu navrhnout a Sněmovna schválit, je tak originální výklad zákona, že bychom se neradi dočkali z této strany interpretace jakýchkoli dalších právních norem.

Proti nominaci konečného vítěze volby zaznělo hodně argumentů, některé z nich docela závažné. Netýkaly se odbornosti, ale způsobu, jakým hodlá úřad nyní pojmout, přičemž jeho priority se zjevně liší od předchozích ombudsmanů. Je zde i jeho pokročilý důchodový věk, v němž se funkce ujímá; sloužit by měl do skoro 88 let.