KOMENTÁŘ: Procesy jsou správně nastavené, jen ten lidský faktor tak nějak selhává - Jiří Pehe

Berounský též uvedl, že na železnicích chybí zabezpečení lokálních tratí, a že od roku 2014 „se tady doslova spalo v ohledu na Evropské vlakové zabezpečení.“ Selhaly i snahy zavést národní verzi zabezpečení tzv. Raioblok. Ministerstvo projekt skrečovalo a „šest let se neudělalo nic“. Stejně jako se téměř nic neudělalo v budování vysokorychlostních tratí, které by ulevily těm konvenčním, dodejme spolu s dopravním expertem Pirátů Ondřejem Polanským.

Babiš a Havlíček argumentují opačně. Možná by ale měli zvážit, zda v jejich případě „procesy“ tak nějak špatně nastavené opravdu nejsou. Od hnutí, které dopravu dosti neslavně řídí už šest let, by to asi chtělo jinou písničku, než tu o „selhání lidského faktoru“ a „jdeme správným směrem“. Včetně toho, že ministr prý nenese za nehody žádnou politickou odpovědnost, jelikož jeho role spočívá v tom, aby technicky a legislativně vše vysvětlil.