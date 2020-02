KOMENTÁŘ: Proč ztratila levice šanci – Alexander Tomský

Co si má obyčejný dělník a běloch pomyslet, když mu vysvětlují, že svou pletí demonstruje své privilegium, že je Amerika nejstrašnější rasistická a sexistická společnost na světě, patriotismus je k smíchu a kapitalistický systém i židovsko-křesťanské hodnoty je zapotřebí zlikvidovat, aby povstala zcela zbrusu nová společnost. Zaťuká si pochopitelně na čelo. A protože takové nesmysly ovládly nejen univerzity, ale i hlavní politicky korektní proud sdělovacích prostředků, a on té „intersekcionalitě obětí“ dost dobře nerozumí, má celkem oprávněný pocit, že jej levicová inteligence považuje za blbce.

Jak tedy hodlá Sanders vyhrát generální volby, primárky jsou hračka, příliš mnoho kandidátů rozdrobilo hlasy oponentů a on si získal svým napůl komunistickým programem u mládeže, která nemá se socialistickým přerozdělováním zkušenosti, své dostatečně početné jádro příznivců, tak jako před volbami Corbyn.

Přestože už dnes v Americe přestalo být slovo socialismus nadávkou a vývoj spěje k sociálnímu režimu, těžko si představit, že by voliči jeho převratný ekonomický program schválili. Těžko by nabídku na komplexní a drahou lékařskou péči zadarmo – respektive bez ekonomicky zničujícího zvýšení daní – považovali za reálnou. A co teprve nápad se zrušením školného a odpuštěním všech studentských dluhů (1,6 bilionů dolarů)? Totéž nabízel Corbyn a dělníci odmítli. Proč asi? Ani jeho masivní zelená politika většinu nezíská.