KOMENTÁŘ: Proč britský parlament šílí - Alexander Tomský

Přestože se poslancům podařilo odložení parlamentu verdiktem nejvyššího soudu zvrátit, místo euforie z výhry to vypadalo, jako by Dolní sněmovna dostala záchvat a měla se každou chvíli nervově zhroutit.

Takový popis krize je příliš jednoduchý a nevysvětluje, proč se politici nedokážou dohodnout, proč není kompromis možný. Referendum v roce 2016 položilo voličům zásadní existencionální otázku, která neumožňuje třetí cestu, je to buď, anebo. Politici, přesvědčeni o své pravdě a vítězství zastánců setrvání, aby uklidnili voliče a dostáli tradiční anglické férovosti, ujišťovali občany, že výsledek bude platit na celou generaci, žádný další plebiscit se konat nebude, brexit znamená brexit čili vystoupení z jednotného trhu i celní unie, jak to tehdy slavnostně a nerozumně slíbila bývalá premiérka Theresa Mayová.

Nastalo dlouhé složité a bolestivé, pro Brity ponižující vyjednávání o volném trhu, to však poměrně brzy ukázalo ideologicky neústupnou pozici EU. Německá kancléřka se od počátku netajila s přesvědčením, že brexit nemůže znamenat pro Británii obchodní výhodu, „jinak by to mohl chtít každý”.

Zastánci EU mají hrůzu z vystoupení bez dohody, nejspíš přehnanou, ale nevýhodné podmínky obchodu z EU (horší než USA a Kanada) budou jistě něco stát. Průzkumy dokazují, že voličů brexitu přibývá a nové referendum by opět vyhráli. Johnson svým nekompromisním postojem, buď vyjednám nějaké ústupky, nebo do všech svatých vypadneme, přivádí parlamentní opozici k šílenství. Viní je z vytáček a ze zrady na lidovém rozhodnutí a staví se do pozice tribuna lidu proti elitě. Volby by pravděpodobně vyhrál, opozice je rozštěpená na labouristy a liberály. Hysterie parlamentu má ale ještě jednu příčinu - většina poslanců se do svých lavic už nevrátí. Konzervativní revoluci za suverenitu ostrovního království podcenili.