KOMENTÁŘ: Principy, nebo groše a druhý pokus zachovat si tvář vůči tureckým provokacím – Thomas Kulidakis

Dobré sousedské vztahy přátel a spojenců v NATO se projevily pokračováním příchodu migrantů a uprchlíků přes turecké území do Unie. Poslední obvinění řecké vlády vůči turecké zní, že Ankara programově pomáhá Somálcům v nelegální cestě do Unie. Od 1. listopadu bylo mezi 214 migranty přibyvšími na ostrov Lesbos 142 Somálců. Turecko podle řecké vlády Somálce zve s vízy ke studiu a pak se diví, že vzdělání chtiví Afričané najednou zmizeli směr Unie.

Turecko se ale brání a dělá ublíženého. Provládní Daily Sabah má přímo sekci islamofobie, která se prý v Evropské unii rozmáhá na státní úrovni. V tureckých očích nejen ve Francii, která trvá na svém sekularismu. EU a USA prý Turecku ubližují, protože místo zprostředkování jednání podporují maximalistické snahy jeho sousedů. Třeba aby jim nenarušovalo hranice průzkumem ložisek zemního plynu, netolerovalo cestu nelegálních migrantů nebo nenarušovalo vzdušný prostor. Případně nezasahovalo do konfliktu v Libyi a neposílalo tam zbraně.

Turecká reakce na poslední výhradu je požadavek omluvy od Itálie, Řecka a Francie za prohlídku jeho nákladní lodě směřující k Libyi v rámci unijní operace IRINI vynucující zbrojní embargo. Podobný požadavek Ankary poté, kdy se do střetu dostala francouzská a turecká válečná plavidla, se stal v létě. Podtrženo, sečteno, stávající turecká vláda si evidentně v zahraničněpolitickém ohledu dělá, co chce. Bojí se ale sankcí, protože Unie znamená peníze a také zbrojní dodávky, hlavně ty španělské, německé, italské a potažmo švédské. Proto se před každým summitem Unie snaží chovat jako hodné dítě, které se do problémů dostalo nechtěně.