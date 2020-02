KOMENTÁŘ: Princip - Josef Koukal

Evropským příbuzným jsme adresovali jiný dárek. Evropskou komisi budeme žalovat kvůli pozastavení dotací pro Agrofert u Soudního dvora EU . V Bruselu s jejich proplácením otáleli skrze prověřování, zda koncern není v komplotu s naším premiérem do té míry, aby se dalo hovořit o střetu zájmů. Až na jednu nakonec všechny schválili.

Ke zbrojení mám vztah asi jako Mahátma Gándhí a určitě se nebudu k ničemu přivazovat, aby vláda výdaje na armádu zvýšila. Mé názory jsou ovšem zašlého ražení a skoro bych řekl, že vlastní závazky mezinárodního významu učiněné dobrovolně a veřejně by se měly dodržovat.

S žalobou na Brusel, k níž se Babiš staví alibisticky tak, že ji vláda schválila v jeho nepřítomnosti, je to složitější. Nechám stranou setrvalý a populární spor o to, zda se zde bereme za zájmy České republiky, nebo Agrofertu, ten poběží, dokud bude současný premiér ve funkci. Jde mi o ten právníky zmiňovaný „princip“.

Žalobu doporučili z principu, protože nesouhlasí s technickými detaily celkového rozhodnutí o neproplacení dotace. Je to naše právo. Vzhledem k tomu, že Komise uplatňovala vůči žadatelům běžný postup jako v jiných členských státech, šance na úspěch nebudou patrně velké. Kapsu si namastí nejspíš právě oni právníci, co budou věc meldovat.

Stejným principem se lze ohánět, kdykoli jde o veřejné peníze. Ptal jsem se právničky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, proč podává odvolání v jednom naprosto jasném a u soudu už opakovaně prohraném sporu s vlastníky nemovitostí, které jim měly být vydány jako oprávněným osobám. Vždyť to bude stát jen další soudní výlohy a průtahy. Řekla mi, že tak postupuje automaticky a pokaždé. Brání majetek státu, a kdyby nevyčerpala veškeré opravné prostředky, které jsou k dispozici, mohl by jí to někdo omlátit o hlavu.