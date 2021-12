KOMENTÁŘ: Premiér Boris Johnson v pasti covidu – Alexander Tomský

Levice chce izolovat, povinně očkovat, všechno uzavírat, pravice otevírat a očkování ponechat svobodné volbě občanů tak jako ve Švédsku. Progresivisté, podobní imunologovi Václavu Hořejšímu, stále bijí na poplach, nebezpečí epidemie zveličují a pravičáci poněkud bagatelizuji. A všichni dělají stejnou chybu, šermují fakty, jako by z nich vyplývalo, jak se k epidemii postavit. Je to z etiky známý argumentační klam (scientific fallacy), že z toho, co je čili z nějakého faktu, vyplývá ono morální, co být má. Józef Maria Bocheński ve Slovníku filosofických pověr uvádí příklad - mám navštívit umírající matku v nemocnici z důvodu její nemoci? Nikoli, důvod třeba hledat v lidské přirozenosti.