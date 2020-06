KOMENTÁŘ: Pravda – Jan Keller

Pokud by existovaly jakési jediné nejvyšší pravdy, byla by přece naprosto zbytečná demokracie. Majitelé pravdy by prostě vládli ostatním, protože je nad slunce jasné, že je v zájmu úplně všech řídit se pravdou. Byly by zhola zbytečné volby, protože nedává smysl, aby se lidé rozhodovali mezi více stranami, jestliže pravdu má jen jedna z nich.