KOMENTÁŘ: Pozitivní efekt koronaviru – distanční prodej léků na předpis? – Patrik Nacher

Když jsem toto téma v loňském roce otevřel v komentáři, bylo – dnešní optikou poněkud neprozřetelně – smeteno ze stolu. Úhel pohledu se i kvůli koronavirové pandemii doufám změní rychleji, než by se tak stalo postupným tlakem ze strany pacientů. Příslušnou novelu proto ve spolupráci s exministrem Adamem Vojtěchem předložím znovu. Fakticky dojde k rozšíření lékárnických služeb. Ty se tak zpřístupní do téměř každého českého obýváku. Cílem návrhu je pomoci imobilním (ale vlastně všem) lidem a zjednodušit jim proces vyzvedávání léků na předpis v návaznosti na e-recept a technologický vývoj. Zároveň se stanoví jasná pravidla pro to, o co se dnes různé lékárny možná partyzánsky a jaksi nesystémově pokoušejí.