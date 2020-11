KOMENTÁŘ: Pokřivený obraz americké výkladní skříně demokracie – Thomas Kulidakis

Od konce studené války to jde z kopce a letos dojem úpadku gradoval. Nejde o to, že by prezident Trump byl první šéf Bílého domu, který se nechce lehce vzdát. Ani o to, že by snad nebylo v minulosti afér typu Watergate, kdy republikánský prezident demonstrantům instaloval do centrály štěnice. A už vůbec nejde o to, že se Donald Trump chce soudit a přepočítávat hlasy. Pokud to tamní systém umožňuje, tak proč ne.