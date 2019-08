KOMENTÁŘ: Planetární hrozba a zdravý rozum – Alexander Tomský

Máme za sebou opravdu horké léto. Šestnáctiletá švédská žákyně brázdí oceány (létat by bylo hříšné) a poučuje politiky i papeže o klimatické morálce. V Německu stávkují středoškoláci a do popředí se po volbách do europarlamentu dostávají zelení aktivisté a média v celé Evropě jim sekundují a publikují články o globální hrozbě, plánovaných emisních daních, likvidaci uhlí a zákazu spalovacích motorů.