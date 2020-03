KOMENTÁŘ: Panikařit či nepanikařit? – Matěj Široký

Existují tzv. super nosiči, které je potřeba co nejdřív podchytit, a tím pádem zredukovat dopady celé epidemie. Raoult poukazuje na to, že rozsah epidemie bude záležet na našem přístupu. Především tedy politiků, kteří mají možnost ovlivňovat a řídit celý systém na obranu proti těmto situacím. Jako příklad uvádí, že díky technologickému pokroku je možné testy na koronavirus provést do dvou hodin. Ptá se, proč nebylo možné testovat všechny příchozí s rizikových zemí již na letišti. Toto opatření by radikálně omezilo dopad epidemií.

Dalším problémem je podle něj složitá byrokracie okolo nových léků. Tato byrokracie by mohla být v případě rozšiřující se epidemie omezena. Raoult

upozorňuje i na to, že politici by si měli být vědomi, že virová onemocnění jsou sezonního typu a netrvají věčně a s příchodem změny počasí nákaza skončí. Případná radikální opatření by pak nemusela trvat dlouho. Tento přístup by se měl zohlednit.