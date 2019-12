KOMENTÁŘ: Osudová volba - Alexander Tomský

Ačkoli si to většina voličů zřejmě neuvědomuje, tyto chmurné zimní volby jsou revoluční, lépe řečeno kontrarevoluční. Obě hlavní strany odmítají dosavadní ekonomický konsensus. Labouristé nabízejí masivní socialistický program zestátňování a porcování „národního bohatství” ve prospěch dělnické třídy, respektive té chudší části obyvatel, kterou ztratili příklonem k městským liberálům. Ti druzí také opustili tradiční opatrnou fiskální politiku nízkých daní a relativně neregulovaného trhu a hodlají kapitalisticky pomáhat chudším na severu masivními investicemi do zanedbané infrastruktury a zákazem konkurenční nekvalifikované imigrace.

Ale za sporem o hospodářskou politiku nebo politickými úplatky se skrývá to, oč jde především. O osvobození z integračního byrokratismu a nadvlády Evropské unie. O cestu k nezávislosti a formulaci vlastní politiky. Psychologická revoluční logika brexitu, ať už další vyjednávání o obchodních podmínkách trhu s EU dopadne jakkoli, je neúprosná. Británie se časem posune k větší samostatnosti. Ti, co určovali veřejný diskurz - velký byznys, univerzity a média, a svou autoritu opírali o nadnárodní legislativu EU, dnes prohráli a ti, co svou legitimitu získali příklonem k národu a většinovému rozhodnutí, demokraticky zvítězili. Většina občanů se vydá na novou cestu, nesmiřitelní zastánci starého režimu odejdou do vnitřního exilu.