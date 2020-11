KOMENTÁŘ: Opozice bude možná muset zachránit Babiše – Jiří Pehe

Babiš údajně navrhl prezidentovi, že by na jeho návrh odvolal ministry za sociální demokracii, které by pak Babiš nahradil svými lidmi. Prezident prý ale přišel s protinávrhem, že by rezignovat mohl sám Babiš, který se zdá být „unavený“ a momentálně pod příliš velkým tlakem. Vytvoření prezidentské vlády expertů by mu mohlo dát čas na politické zotavení před volbami do Sněmovny v příštím roce.

Pokud jsou tyto zvěsti z politického zákulisí alespoň částečně pravdivé, zásadní otázkou je, do jaké míry Zeman svůj scénář Babišovi jen doporučuje a do jaké míry může chtít svůj plán uskutečnit za každou cenu -. třeba s pomocí komunistů, kteří naznačují, že nemusejí podpořit rozpočet navržený vládou, přičemž následně mohou vypovědět i svoji toleranci vládě.

Pokud by pravdou bylo to druhé a Zeman by šel do otevřené ofenzivy proti Babišově vládě s cílem ustavit svoji vlastní, bude před současnou opozicí stát těžký úkol. Vzhledem k několikaletému souboji s Babišem by totiž nepochybně byla ve velkém pokušení svými hlasy k předčasnému pádu Babišovy vlády přispět, na což Zeman možná spoléhá.

Jenže takový krok by otevřel dveře Zemanovi, aby po nějakou dobu vládl s pomocí vlastní vlády „odborníků“ on sám. Jistě by mu přitom nijak nevadilo, kdyby taková vláda nezískala důvěru ve Sněmovně.

Z minulosti víme, jak riskantní bylo Zemana pustit do hry. Ústava je pro něj jen trhací kalendář a jeho Hrad je mocenské centrum s vlastními, nepříliš průhlednými zájmy.

Zemanova vláda by mohla kupříkladu zásadním způsobem ovlivnit, kdo dostaví jadernou elektrárnu v Dukovanech, nebo jaké technologie se nakonec prosadí v zavádění sítí 5G. Víme, koho preferuje Hrad.

Tempo by jistě nabraly přípravné práce ostravské části kanálu Dunaj-Odra, který leckdo může vnímat kvůli zbytečně vyhozeným penězům spíš jako tunel. A pod tlak by se také dostala Bezpečnostní a informační služba, jejíž ředitel Michal Koudelka je Zemanovi dlouhodobě trnem v oku. Zeman se též netají tím, že by mělo být odvoláno současné vedení České televize.

Pokud by tedy odchod Babišovy vlády hrozil a nebyl by to krok vyjednaný mezi Babišem a Zemanem ale inscenovaný Hradem, bude muset opozice zvážit, zda není lepší tolerovat menšinovou vládu Babiše až do konce volebního období. Babiš by sice pokračoval ve svém chaotickém vládnutí, ale jeho menšinová vláda by už jen těžko něco prosadila ve Sněmovně.

Jiří Pehe Politický analytik a spisovatel. Zaměřuje se především na dění ve střední a východní Evropě. Dva roky působil jako ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. V současnosti je ředitelem New York University v Praze a vede Pražský institut pro demokracii, ekonomii a kulturu Newyorské university (PIDEC). Více o autorovi Komentáře autora