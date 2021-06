KOMENTÁŘ: Odcházíme neporaženi, islamisté si připisují vítězství - Alex Švamberk

Vpád do Afghánistánu v roce 2001 nakonec vedl - i když s desetiletým zpožděním - k dopadení Usámy bin Ládina, který zosnoval teroristické útoky unesenými letadly na New York a Washington 11. září 2001. Al-Káidu to nezlikvidovalo, protože to nebyla hierarchická struktura, ale síť, ovšem notně ji to oslabilo, takže už nedokázala provádět velké útoky v zahraničí. Na Al-Káidu napojené nebo z ní vzešlé organizace jako Fronta an-Nusra a zejména Islámský stát sice představovaly ohromné riziko, ty však s bin Ládinem přímo nesouvisely.