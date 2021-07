KOMENTÁŘ: Očkování bez registrace je super nápad, chce ale zdokonalit - Thomas Kulidakis

Kritik by mohl oprávněně poznamenat, že to je nápad nikoliv originální. Osobně jsem byl v očkovacím centru v obchoďáku už na jaře v Srbsku. Všechno šlo jako na drátkách, lidé přicházeli, vybírali si vakcínu podle své preference, odkládali nákup a za pár minut odcházeli naočkovaní nebo čekali čtvrt hodiny, zdali nebudou komplikace.

Tenkrát se takový postup jevil nejen v České republice jako naprosté science fiction. Procedura k očkování zdlouhavá, čekání na termíny, nemožnost vybrat si vakcínu, prostě byrokratické předpeklí. Není divu, že se pak do očkování leckomu nechtělo. Takhle bez registrace je to mnohem lepší, jednodušší, lákavější, prostě paráda.

K dokonalému provedení dobrého nápadu ale stále chybí několik věcí. Za prvé, takových center by mělo být více. Za druhé, podobně jako ve zmíněném Srbsku i v Česku by mohly jezdit vakcinační autobusy. Za třetí, lidé by měli mít na výběr, a ne bádat, která vakcína je zrovna kde dostupná. Možnost výběru totiž zároveň zvyšuje důvěryhodnost.