KOMENTÁŘ: Ochořelý prezident a nemocná Amerika - Alexander Tomský

Padají sochy zakladatelů „města na hoře” a demonstranti pálí bible (Portland). Revolucionáři, bez ohledu na individuální schopnosti, vyžadují rasovou různorodost na každé společenské a profesní úrovni, kompenzaci za dávné otrokářství, černošskou menšinu (40 milionů) vyprovokovali, aby vyšla do ulic, a popírají pouliční násilí i počet mrtvých a zraněných. A co víc! Odmítají nejen patriotismus a víru v poslání Ameriky, ale i sám základ demokracie, diskusi, hledání pravdy z různých hledisek a politický kompromis. Zavádějí cenzuru a nové antinacionální paradigma společnosti, která má být postavena na identitě utiskovaných menšin (včetně žen?), a nikoli na jednotě multietnického národa. Nemají ještě vyhráno, ale mají na své straně většinu humanitní inteligence, zideologizovanou mládež a vystrašená většina mlčí.

Nadšeně popsala situaci právnička (!) Amna A. Akbarová v deníku The New York Times: „Lidé dnes žádají novou společnost, požadují skoncovat s vězením, policií, uhlíkem a nájemným. Myslete si, co chcete, ale neubráníte se bázni, nejde už jen o tvrdou kritiku, ale o praktické kroky radikální vize.” Ano, „z praktických kroků” jde strach, ale ona zřejmě vůbec netuší, že v zápase o revoluční vizi jde i o přežití Spojených států amerických. Vizionáře totiž podporuje mluvčí sněmovny, většina komentátorů, intelektuálů a politiků Demokratické strany, která si z menšin vytvořila voličstvo. Současné volby s problematickým prezidentem v karanténě se mohou stát rozbuškou, nebo pouhou horečkou, jež opadne, pochod revolucionářů však nezastaví. V zemi, kde se pořádají povinná školení na převýchovu podvědomého rasismu, je už na kompromis pozdě, křehká soudržnost multietnického národa se drolí. Obě politické strany považují tu druhou za civilizační hrozbu.

Biden řekl, že má k dispozici 600 právníků a týmy dobrovolníků, kteří pročesají každý stát, kde by vzniklo podezření z podvodu. Republikánský národní výbor prohlásil‚ že se připravuje na soudní spory s demokraty bez ohledu na náklady. Už nyní zuří ústavní spor o Trumpovu nominaci do Nejvyššího soudu a nikdo si neumí představit, co by se dělo v případě nemoci prezidenta, pokud by mu znemožnila nejen kampaň, ale i výkon funkce, nebo kdyby zemřel.