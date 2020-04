KOMENTÁŘ: Nevyžádané hraběcí rady – Matěj Široký

Tato myšlenka ale měla a má i své odpůrce. Hlavní odpůrci jsou stále stejní, a to zejména Německo a Nizozemí. Atraktivita koronabondů by spočívala právě v tom, že by za ně ručily tyto bohaté země. Které samozřejmě takovou odpovědnost přijmout nechtějí. Sice by existovala možnost, že by tyto bohaté země mohly kontrolovat a zasahovat do hospodaření chudších zemích. Lze si ale jen těžko představit, že za současné situace by se ztráta suverenity chudších zemí odehrála bez politické a společenské krize.