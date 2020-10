KOMENTÁŘ: Neshlukujme se – Josef Koukal

Roman Prymula vyzval občany, aby zůstali doma, jak jen to bude možné. Jan Hamáček varuje, že koncem měsíce jsme na limitu možností zdravotního systému. Armáda chystá prvních 500 polních nemocničních lůžek v Letňanech a Německo nabízí pomoc, pokud bychom nezvládali.

Dlouho už jsme nestáli před nějakým velkým úkolem. Řekl bych dokonce, že mou generaci pronásleduje provinilý pocit, jak zdarma přišla k pohodlnému životu bez válek a strádání, aniž se o to nějak zvlášť zasloužila. Měli jsme prostě štěstí.

Lenoráj skončil. Bohužel následkem rozmazlení nám vadí jakékoli nepohodlí. Díky široké nabídce líbivých sloganů na téma vykonstruovanosti a ideologičnosti současné krize je řada lidí ochotna ignorovat epidemii co nebezpečí, i kdyby kolem nich padali bližní jako mouchy.

Poté, co jsme se na jaře holedbali výsledky první vlny nákazy a kádrovali jsme evropské země, která z nich je nám rovna, mělo by být přímo věcí národní cti, abychom se z nouze dostali vlastními silami. Německá nabídka pomoci je šlechetná a symbolicky nesmírně důležitá pro vzájemné, historicky zatížené vztahy. Je dobré mít v zádech klidný hlas ujišťující, že bude-li třeba, máme kde hledat pomoc. Za svůj osud ale ručíme především sami. Žádná unie, sousedé ani domácí vláda, i kdyby si počínala sebezmateněji, z nás odpovědnost nesejme.

S tvářemi obrácenými k obrazovkám sledujeme denní přírůstky nakažených, jako by se celá věc odehrávala v jakémsi napínavém pořadu, a když se skóre horší, může za to špatný šéf družstva. Necháváme se vzrušit ciframi jako na burze nebo dostizích, aniž bychom upřeli zrak na své bezprostřední okolí. Ať se snaží vláda, hygiena, zdravotníci, ošetřovatelé, armáda, a až se nakazíme, počkejte, jak vás budeme všechny žalovat.

Vláda podcenila situaci koncem léta, bude jí to ještě spočítáno. Ztratili jsme několik týdnů, kvůli tomu jsme momentálně možná nejhorší z regionu, poctivě si ale řekněme, že ve zbytku Evropy jde vývoj stejným směrem. Když padá lavina, těm, co jsou dole, nepomůže handrkování, kdo čím nahoře pohnul. Ke každé katastrofě vede delší proces. Být ostražitější, nastala by stejně, možná o deset minut později.