KOMENTÁŘ: Několik poznámek ke kauze Feri - Jiří Pehe

Vyjímá se mezi nimi zejména nonšalantní prohlášení Karla Schwarzenberga, v němž nazval mediální kampaň kolem Feriho za „pokrytecké orgie“. Je prý proti násilí, ale „kluci ve Feriho věku se už desetitisíce let snaží sbalit holky a dostat je do postele,“ řekl deníku Právo.

Hlavním problémem Feriho ovšem není, že se snažil dostat holky do postele, nýbrž způsob, jakým to činil. Jeho metody, které popsalo nezávisle na sobě několik dívek, byly možná po tisíce let považovány za normální, ale naštěstí se západní společnosti postupně dopracovaly k tomu, že muži a ženy jsou považováni za rovnoprávné. „Ne“ vyslovené ženou vůči muži, který s ní chce mít sex, by tak mělo být mužem respektováno jako „ne“. A to i když žena třeba přebrala, nebo se octla s mužem z různých důvodů někde na večírku sama.

O kampani by šlo mluvit, kdyby ji někdo organizoval se zjevným cílem vyštvat Feriho s pomocí nepravdivých tvrzení z politiky. Jenže média, která obvinění proti Ferimu jako první zveřejnila, neudělala nic jiného, než že v reakci na množící se zprávy o poslancově nevhodném chování zjistila totožnost několika dívek, které s Ferim měly problematické zkušenosti, a následně je vyzpovídala. Navzájem o sobě nevěděly. To je kampaň?

Na rozdíl od některých případů na Západě také žádná z vypovídajících zdá se nemůže být obviněna z postranních motivů. Žádná nežádá miliónové odškodnění, žádná si “nevzpomněla” s dvacetiletým zpožděním. Žádná netouží po mediální pozornosti. Jsou to anonymně vypovídající dívky, které se jen neodvážily jít s tím, co se jim s populárním a politicky vlivným Ferim přihodilo, na policii, nebo to jinak zveřejnit.

Stejně jako mnohé oběti sexuálního násilí na západ od nás totiž zřejmě tušily, že by na policejní vyšetřovně nebo při aktivním pokusu své zážitky zveřejnit čelily dosti nevybíravému zpochybňování svých výpovědí. Nebo zesměšňování, že když už na nějakém večírku dopustily, aby se octly s populárním mladým politikem samy, mělo jim být jasné „o co go“ a ne se pak vymlouvat, že to nechtěly, i když to politikovi řekly.

Nešťastné je také přirovnávat údajnou kampaň proti Ferimu k organizovaným a vždy důkladně zinscenovaným kampaním z dob totality, jejichž cílem bylo nepohodlnou osobu nejen znemožnit, ale „přihrát“ ji orgánům státu k represím. Nic z toho Ferimu nehrozí. Sám se preventivně stáhl z politiky, a má teď možnost soustředit se na to, aby dokázal, že obvinění proti němu jsou smyšlená.