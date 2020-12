KOMENTÁŘ: Navalnyj, Západ a démonická Moskva útočící trenkami – Thomas Kulidakis

V první řadě je třeba k samotné osobě Alexeje Navalného říci, že to není politik, ale blogger. Nemá řádnou politickou stranu, nemá ani jasný politický program a svou kariéru postavil na kritice korupce v Rusku. Upozorňování na mor úplatkářství je činnost záslužná. Pokud je podpořená důkazy, hodí se v každé zemi. Stavět ho ovšem na piedestal odpůrců Kremlu ale v zahraničí zavání psychologickou projekcí. Ti, kteří s Kremlem nesouhlasí, si do osoby Navalného projektují vlastní tužby. Jeho prozápadní prohlášení se rozhodně neproslavily.

Nelze se zbavit dojmu, že na nedávné napůl potměšilé poznámce ruského prezidenta Putina, kterou pronesl v každoročním prezidentském projevu, něco je. Ve zkratce řekl, že pokud by někdo v Rusku chtěl někoho zabít, a byla by to státní moc, tak by to dotyční dokončili. Stěží si představit, že ruští agenti, zocelení desetiletími studené války, jsou takoví amatéři, aby někoho pořád dokola trávili a ono se to ne a ne podařit.