KOMENTÁŘ: NATO po mozkové příhodě - Alex Švamberk

Macron to za své výroky schytal, byť ledacos z toho, co řekl, byla pravda. Rozhodně nebylo od věci, když říkal, že se Evropa bude muset spoléhat více na sebe. Vždyť americký prezident Donald Trump se od svého zvolení k alianci nestavěl nijak kladně a zpochybňoval i platnost článku 5 o tom, že se napadenému státu má přijít na pomoc, popřípadě to podmiňoval plněním výdajů na obranu. Ty už rostou, byť stále u mnohých nedosahují povinných dvou procent HDP.