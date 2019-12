KOMENTÁŘ: Národ historiků? - Matěj Široký

Když se blíží nějaké významné nedávné výročí českých dějin například 1989 nebo 1968 na obrazovkách televizí se často objevují ankety, kde se reportéři ptají mladých Čechů, co vědí o těchto událostech. Odpovědi ukazují na naprostou neznalost událostí a historických souvislostí, a to i přesto, že je jejich rodiče nebo i sami respondenti zažili. Právě o to víc bychom měli být překvapení, že se diskutuje o historických událostech, kde počet pamětníků a přímých účastníků výrazně klesl.