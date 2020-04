KOMENTÁŘ: Načasování - Josef Koukal

Máme parlamentní demokracii a máme ji rádi, jakkoli politikům dvakrát nevěříme. V Maďarsku od pondělka vládne Orbánova vláda prostřednictvím dekretů, z čehož běhá mráz po zádech. To tak, aby se Andrej Babiš nechal inspirovat! Dokument, ať neslovíčkaříme, přinesl ministr obrany Lubomír Metnar, začátkem března jej projednala Bezpečnostní rada státu, a povězme si rovnou, že v krajně nevhodnou dobu. Václav Klaus by řekl, že autoři na obraně neodhadli správný timing. Odtud pramení i okamžitý Babišův distanc: „Nic o tom nevím, nebudeme to projednávat.“

Skutečně by působilo znepokojivě, pokud by na nápad na ústavní posílení vlády reagoval, či dokonce využíval situace nouzového stavu. Ostatně reakce některých opozičních politiků jsou formulovány právě tak. „Je nepřípustné v současné době, ve stavu nouze, bez důkladného projednání s opozicí vymýšlet postup, jak obejít parlament a moc kumulovat v rukou jedné osoby,“ vece Vít Rakušan a varuje před maďarskou cestou.

My, co se řadíme k fandům parlamentního uspořádání, jak jen to jde, jsme zatím svědky až nebývale vstřícného přístupu ústavních institucí. Nepřekážejí si, parlament s mírným skřípáním zubů vyhověl zatím všem narychlo připraveným opatřením vlády formou balíčku koronavirových opatření. Od těch, která nás omezují v běžném životě - což chápeme kupodivu s větší disciplinovaností než jiné národy -, až po velkorysé záseky do rozpočtu, jež se mohou zúročit v delší perspektivě právě díky včasnosti.