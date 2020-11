KOMENTÁŘ: Na Babiše se to valí ze všech stran - Jiří Pehe

Ještě horší pro Babiše je konstatování EK, že veškerá unijní podpora, kterou tuzemské úřady Agrofertu v posledních třech letech přidělily, byla neoprávněná. To může nejen vyústit do požadavku na vracení dotací, ale staví to do nového světla i snahy některých státních úředníků u nás vyplácet dál dotace Agrofertu z domácích zdrojů. Byly vypláceny i přesto, že bylo už před rokem zřejmé, že takové dotace nebude možné zpětně pokrýt těmi evropskými.