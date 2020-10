KOMENTÁŘ: Mop – Josef Koukal

Byla to paradoxně opozice, kdo zde potřebu nouzového stavu demonstroval. Kdyby bylo na poslancích, odkázali by Romana Prymulu do role žida Shylocka, který sice může vyříznout z těla svého dlužníka Antonia libru masa, ale nesmí přitom prolít kapku krve. Zastavit epidemii ano, v žádném případě však neomezit výuku, nenarušit ekonomiku, nedotknout se občanských svobod. Zúžit hromadné akce ano, ale ne fotbal, ne koncerty a tak dále. Výjimek by bylo tolik, že by se výsledek rovnal témuž, jako nedělat nic.