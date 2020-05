KOMENTÁŘ: „Minulost už není taková, jaká bývala.” (G. K. Chesterton) - Alexander Tomský

Proč nebyl tenkrát odstraněn normalizační pomník maršála? Z jednoduchého důvodu. Byl symbolem nepochybného vítězství nad Hitlerem a ve světle následných událostí problematického, nicméně nezpochybnitelného osvobození republiky, při němž padlo 139 918 ruských i neruských vojáků a nejméně třikrát tolik utrpělo válečná zranění. Snad ani není zapotřebí připomínat, že by vítězství Hitlera přivodilo genocidu českého národa. Nástup komunistů sice znamenal statisíce obětí v lágrech a miliony rozvrácených životů, ekonomický a kulturní úpadek, ale do značné míry se bez sovětské okupace odehrál v domácí režii. Slovenští komunisté dokonce v 45. roce přemýšleli, zda nevyhlásit slovenskou sovětskou republiku, budou-li Češi klást odpor.

Koněv nebyl žádný apolitický vojevůdce, a dokonce patřil ke staré gardě bolševiků. Už jako mladý poručík se zúčastnil bolševického převratu, v roce 1918 se stal komisařem a byl delegátem 5. všeruského sjezdu sovětů. Za občanské války organizoval a vedl jednotku rudogvardějců. Po příjezdu do Prahy měl na svědomí deportaci do Gulagu téměř 900 000 zajatých německých vojáků a ruských emigrantů z našeho území, z nichž přežil málokdo. Byl tak jako Stalin pověstný naprosto bezohledným plýtváním vojenských životů, proto měl pověst „krvavého maršála”. Po válce se stal náměstkem ministra obrany a v roce 1956 proslul jako krutý potlačitel maďarského povstání.

Z hlediska historické kolektivní paměti je škoda likvidovat pomníky, byť často představují zločince, to by Francouzi museli odstranit své velkolepé monumenty k poctě Napoleona, který rozvrátil celou Evropu a na sto let zakonzervoval absolutistické monarchické režimy. Zástupci Prahy 6 umístili po konzultaci s historiky k pomníku Koněva stručný, výstižný nápis. To mělo stačit. Pokud ovšem chtěli naštvat ruské vlastence, kteří jsou hrdí na svou „Velkou vlasteneckou válku”, tak jsou neodpustitelní hlupáci.