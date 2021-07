KOMENTÁŘ: Máme se bát bezuhlíkové ekonomiky? - Alexander Tomský

Na první pohled to vypadá, že ano. EU, Británie i Amerika vyhlásily bezuhlíkové hospodářství (do roku 2050) a snížení skleníkových plynů proti roku 1990 o 55 procent (do roku 2030). Komise brzy zveřejní svůj plán a my jej budeme muset přijmout. Nepochybně zchudneme, půjde jen o to, o kolik.