KOMENTÁŘ: Macronova mozková smrt NATO a Evropa v bezpečnostním kómatu - Thomas Kulidakis

Součástí Macronových úvah byly stížnosti na Spojené státy americké a Turecko. Je pravda, že obě země zrovna do karet starého kontinentu nehrají. Ten by jim ale za to měl být vděčný. Pohrůžky Donalda Trumpa, že Evropu v případě problémů nemusí USA bránit, pokud nebude platit, by měly sloužit jako budíček. Stejně jako turecké pokusy nelegálně těžit zemní plyn v pobřežních vodách unijního člena Kyperské republiky, pohrůžky poslání migrantů a narušování vzdušného prostoru sousedního Řecka.