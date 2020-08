KOMENTÁŘ: Lidský faktor dál řádí – Jiří Pehe

Nás může těšit, že zjevně opět neselhal systém, jak tvrdí strážník, ale jednotlivci. Buď on sám a členové jeho rodiny, kteří podle hygieniků jen nepochopili, jak bezvadně nastavený systém vlastně funguje. Anebo konkrétní lékaři, kteří to bezvadně nastavenému systému kazí svým lajdáckým přístupem.

I na českých železnicích selhával v červenci opakovaně „lidský faktor.“ Jak nás ubezpečoval ministr Karel Havlíček, systém je zcela v pořádku, jen se prostě nedá spolehnout na některé strojvůdce. A to do té míry, že červenec byl se 135 mimořádnými událostmi na železnici nejhorším měsícem od roku 2015.

Správa železnic reagovala na tuto epidemii selhávajícího lidského faktoru výzvou k dopravcům a krajům, aby omezili provoz. Jde zdánlivě správným směrem: pokud by se po železnicích případně nejezdilo vůbec, nebudou nehody žádné, to je nad slunce jasné. Problém vyřešen.

Jenže zvážíme-li, že jsou to především lidská selhání, která erodují dobře fungující systém, otázkou je, zda by se na problém nemělo jít spíše přes ten zlobivý lidský faktor. „Všechno je to o správných lidech“ (Kadry rešajut vsjo), pravil kdysi Josef Stalin. A občas se mu přičítá ještě radikálnější verze tohoto výroku: Kde není člověk, není problém.